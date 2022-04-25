MSKÜ’de Akreditasyon başarısı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan 11 program, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildi.

Böylece Eğitim Fakültesinin 20212022 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile mezun verdiği Almanca Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resimİş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümleri akredite oldu.

MSKÜ Eğitim Fakültesi bu başarısıyla aynı zamanda ülkemizdeki Eğitim Fakülteleri içerisinde akredite olan program sayısı açısından Türkiye birincisi oldu.

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