Köyceğiz’de orman yangınlarıyla mücadele komisyon toplantısı yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı gerçekleştirildi.



Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak başkanlığında faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilerin verildiği 2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon toplantısı yapıldı.



Toplantıda Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sunum yapıldı. Sunumda orman yangıları ile mücadelede; yangın öncesi, yangın esnasında ve yangından sonra alınacak önlemler, okullarda, Cuma hutbelerinde, orman içi ve kenarında yaşayan vatandaşlara orman yangınlarının önlenmesi konusunda bilgilendirme yapılması, nakil hatları altında temizlik yapılması, orman alanlarına yangınla ilgili bilgilendirici levhalar ve afişler asılması, ilanlar verilmesi, ihbar telefonlarının eğitimi, yangın çıkma ihtimali yüksek yerlerde ormanlara giriş yasağı konması, karayolları kenarlarının temizlenmesi, kamp yerlerinde tedbirlerin alınması, yangınlarda askeri birlikle, Büyükşehir Belediye ve Köyceğiz Belediyesi ile işbirliği yapılması, yangın mevsiminde anız yakma yasağı, eğlence amaçlı havai fişek kullanılmaması, şüpheli şahısların ihbar edilmesi, kritik günlerde helikopterin keşif uçuşu yapması üzerinde duruldu. Orman kanununa göre cezaların güncellendiği ifade edildi. İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun Mayıs Ayı içinde toplanıp, gerekli kararları alıp uygulamaya konulacağı belirtildi. Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yatkın, İlçe Orman İşletme Müdürü Adem Acar, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, İlçe Sağlık Müdürü Oğuz Cengizhanoğlu, İtfaiye Grup Amiri Talat Ontaş, ADM Elektrik İlçe temsilcisi Muhammet Söğütçü katıldı.

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