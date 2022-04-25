Fethiyespor'da rota değişti

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FETHİYE (Muğla), (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Karşıyaka'ya 4-1 mağlup olarak bitime 2 hafta kala lider Esenler Erokspor'un 6 puan gerisine düşen 64 puanlı zirve takipçisi Fethiyespor, şampiyonluk için matematiksel şansını yitirmese de psikolojik açıdan umut tüketerek gözünü Play-Off'a çevirdi. Karşıyaka deplasmanında 56'ncı dakikada 1-0 öne geçtikten sonra hezimete uğrayan lacivert-beyazlılar, bu sezon ilk kez kalesinde 4 gol gördü. Son 2 maçında Criptoswaps Edirnespor ve Belediye Derincespor'la (D) karşılaşacak Fethiye temsilcisi, play-off'lardan 2'nci Lig'e yükselmeye çalışacak. Fethiye 2'de 2 bile yapsa Erokspor'a kalan maçlarda 1 puan yetecek.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye DHA

2022-04-25 12:26:57



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