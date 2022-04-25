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Ula’da ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula’da yapılan altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarının ardından çevre düzenlemesi de tamamlandı.

İHA

Ula’da ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula’da yapılan altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarının ardından çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ilçesinde başlattığı alt ve üst yapı yatırımlarını tamamlayarak hizmete sundu. 52 Milyon 650 bin TL maliyetle tamamlanan projenin ardından çevre düzenlemesi yapılarak ilçeye modern alt ve üst yapı sistemleri kazandırıldı. Çalışmalarla birlikte Ula’ya uzun yıllar hizmet edecek bir proje hayata geçirilirken, alt ve üstyapı sistemleri güçlü, arızalarda kazı çalışmalarının en az seviyede gerçekleşerek günlük hayata etki etmemesi bekleniyor.
52 Milyon 650 Bin TL’lik alt ve üst yapı yatırımı yapıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesinin Ula’da başlatmış olduğu ve diğer yatırımcı kuruluşların da katıldığı proje geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Proje çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye 73 km. kanalizasyon, 8 bin 200 metre yağmur suyu hattı, 7 bin 800 metre içme suyu imalatı ve 5 bin 500 metre yol ve kaldırım çalışması yapıldı. Diğer yatırımcı kuruluşlar ile birlikte elektrik, doğalgaz, internet hatları da yer altına alınan çalışma toplam 66 Milyon 600 Bin TL’ye mal oldu. Projede en büyük yatırımı 52 Milyon 650 Bin TL ile Muğla Büyükşehir Belediyesi yaptı. Ula’nın en işlek yolu olan Gazi Mustafa kemal Bulvarı’ndan Meslek Yüksek Okulu’na kadar olan kısımda altyapı çalışmalarının yanı sıra yol, kaldırım ve andazit taşı döşeme işlemleri tamamlanarak çevre düzenlemesine geçildi.
344 ağaç dikildi
Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin birçok noktasında peyzaj ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilirken İlçeye estetik görünüm kazandırıldı. Çevre düzenlemesi çalışmalarında 5 bin 590 m2 çim, 7 bin 500 adet çalı tipi bitki ve 344 adet ağaç dikimi gerçekleştirdi. Çevre düzenlemesi çalışmaları çerçevesinde meslek yüksek okulunun bulunduğu yol güzergahında oturma grupları kuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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