Öğretmen adayları ‘Diksiyon Eğitimi’ sertifikalarını aldı MSKÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Öğretmen adayları için düzenlenen ‘Diksiyon Eğitimi’ni başarı ile tamamlayan adaylara sertifikaları verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yedi hafta boyunca Öğretmen adayları için düzenlenen ‘Diksiyon Eğitimi’ni başarı ile tamamlayan adaylara sertifikaları verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM B Salonunda düzenlenen belge törenine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, MSKÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sayım Aktay ve aday öğretmenler katıldı.

Belge töreninde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ““Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak öğrencilerimizin gelecek 45 yıl içeresinde mezun olan öğrencilerimizin ülkemizde olumlu yönde en çok konuşulan öğrenciler olma gibi bir hedefimiz var. Özellikle bu diksiyon eğitiminin çok gerekli olduğunu değerlendirdim. Çünkü benim birçok hocamızdan farklı olarak 8 yıllık bir özel sektör deneyimim var. Burada en önemli husus, ne bilerseniz bilin, toplum içinde kendinizi ifade ediyor olup olmadığınız. Bizim girdimiz Üniversiteli öğrenci, çıktısı ile nitelikli öğrenci. Bunun için biz Üniversite olarak öğrencilerimizi nitelikli ve iyi yetiştirmek zorundayız. Diksiyon dersi benim için çok önemliydi. Bu verilenler bir belge ama asıl önemli olan burada aldığınız kazanımlar çok çak daha verimli olacak” dedi.

Konuşmaların ardından öğretmen adaylarının belgeleri MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından verildi.

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