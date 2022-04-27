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Abramovich'in ‘Eclipse’ yatı Göcek’e demir attı Rus milyarder Roman Abramovich’in ultra lüks yatı ‘Eclipse’ Fethiye Göcek Mahallesi açıklarına demir attı

İHA

Abramovich'in ‘Eclipse’ yatı Göcek’e demir attı Rus milyarder Roman Abramovich’in ultra lüks yatı ‘Eclipse’ Fethiye Göcek Mahallesi açıklarına demir attı

Marmaris limanından ayrılan Rus milyarder Roman Abramovich’in lüks yatı ‘Eclipse’ Fethiye’nin Göcek Mahallesi açıklarına demir attı.
Yaklaşık 20 gün Marmaris’te bulunan ve dün Marmaris’ten ayrılan Roman Abramovich’in ‘Eclipse’ yatı 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde. 6 katlı süper lüks yatın Göcek açıklarında ne kadar kalacağı bilinmiyor. Yattan zaman zaman botla ayrılan görevlilerin karaya çıkarak alışveriş yaptığı öğrenildi.
340 milyon avroya mal olan yatta, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

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