Narkotik köpeği Kont, uyuşturucuya geçit vermedi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yol kontrol noktasında yapılan uygulamada narkotik köpeği Kont ile yapılan aramada 4. 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile mücadele çerçevesinde Marmaris Çetibeli Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulama esnasında otobüste yolcu olarak seyahat eden O.K. isimli şüphelinin üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde arama köpeği “Kont” ile yapılan aramada 4.250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K. isimli şahıs adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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