‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 9 tutuklama Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven Uygulaması’ çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı 56 ayrı suçtan 51 kişi yakalanırken, 9 şahıs tutuklandı.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin JASAT timleri koordinesinde gerçekleştirdiği ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonunda 9 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada 56 ayrı suçtan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 42’si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 9’u tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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