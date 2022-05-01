TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Edirnespor: 0

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TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Fethiyespor, sahasında ağırladığı Edirnespor ile 00 berabere kaldı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Furkan Bakan xx, İlker Ayten xx,Kerem Candaş xx

Fethiyespor: Enes x, Alihan x, (Dk. 84 Berkin x), Serdar x, Serhan x,(Dk.67 Cihad x), Özgür x, Sacit xx, Umut x ,( Dk.75 Burakx), Nurettin x, Serhat x, Onur x, (Dk. 84 Talha x),Kadirx

Edirnespor : Ahmet xxx, Kaan xxx, (Dk. 68 Atakan x), İsmail xx, Gencay xx, (Dk. 89 Abdussametx), Sertaç xx, Uğur xx, (Dk. 78 Erkan x),Güney xx, Semih xxx, Çağlar xx, (Dk. 77Gökay x)Furkan xx, Engin xx

Sarı Kartlar: Dk. 28 Serhat, Dk. 90+2 Cihad ( Fethiyespor), Dk. 13 Güney, Dk. Gencay,Dk. Engin ( Edirnespor)

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