TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Edirnespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Fethiyespor, sahasında ağırladığı Edirnespor ile 00 berabere kaldı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Furkan Bakan xx, İlker Ayten xx,Kerem Candaş xx
Fethiyespor: Enes x, Alihan x, (Dk. 84 Berkin x), Serdar x, Serhan x,(Dk.67 Cihad x), Özgür x, Sacit xx, Umut x ,( Dk.75 Burakx), Nurettin x, Serhat x, Onur x, (Dk. 84 Talha x),Kadirx
Edirnespor : Ahmet xxx, Kaan xxx, (Dk. 68 Atakan x), İsmail xx, Gencay xx, (Dk. 89 Abdussametx), Sertaç xx, Uğur xx, (Dk. 78 Erkan x),Güney xx, Semih xxx, Çağlar xx, (Dk. 77Gökay x)Furkan xx, Engin xx
Sarı Kartlar: Dk. 28 Serhat, Dk. 90+2 Cihad ( Fethiyespor), Dk. 13 Güney, Dk. Gencay,Dk. Engin ( Edirnespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.