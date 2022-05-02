AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmarisli partililer ile bayramlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmarisli partililer ile bayramlaştı

İHA

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmarisli partililer ile bayramlaştı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Marmaris’te partilileri ile bir araya gelirken, toplantıda ilçedeki sorunları masaya yatırıldı.

Ramazan Bayramı ve seçim bölgelerindeki ziyaretler çerçevesinde Marmaris’e gelen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ı, ilçe yönetim binası dışında AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçe yönetimi ve partililer karşıladı. Gökcan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili Başak Özkeçeli Tapan’ın kendisini karşılayan 6 yaşındaki kızına oyuncak bebek hediye ederken, bir araya geldiği partilileri ile bayramlaştı. Bayramlaşma toplantısında söz alan Milletvekili Gökcan, ilçe binasındaki toplantı salonunda yönetim kurulu üyeleri ve partililerine seslenerek "Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum Ramazan ayı bizim için bolluk ve bereket ayı ve 2 yıl pandemi sebebiyle ara vermiştik. 17 gün sokağa çıkma yasakları vardı. O günlerden bugünlere geldik. Bugün maskeler artık gitti, bayramlaşmalar yine eskisi gibi oldu. Birlikteyiz ve beraberiz. Tabi 2 yıl boyunca gerçekten hem Ramazan ayında birlik beraberlik içinde olmayı çok özledik hem de bayramları bu şekilde kutlamayı çok özledik. Öyle olunca bu Ramazan ayı gerçekten bizim içinde çok yoğun ve bereketli geçti. Bütün ilçelerimizde, Marmaris'te dahil olmak üzere çok güzel programlar yaptık. Bizler mümkün olduğu kadar geldiğimiz her hafta sonunda ilçelerde, vatandaşımızla, teşkilatımızla, iftar programlarında, bir araya gelmeye çalıştık. Rabbimize hamdolsun bugün bayrama eriştik. Ben bayramınızı da en kalbi duygularımla kutluyorum" diyerek diğer AK Parti Milletvekillerinin de selamlarını iletti.

"Gönlümüz daha sık bir araya gelmekten yana"
Sözlerine şu şekilde devam eden Milletvekili Gökcan, konuşmasında "Gönül istiyor ki daha sık bir araya gelelim. Meclisten her vakit bulduğumuzda her hafta sonu bölgemize gelmeye çalışıyoruz. AK Parti kurulduğu günden beri erdemliler hareketi olarak kuruldu bir vefa hareketi olarak kuruldu. O yüzden partimizin kapısı her zaman herkese açık. Bugün Rabbimize hamdolsun dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan var. Kendisi İstanbul'da bayramı karşıladı. Bizler de milletvekilleri olarak seçim bölgemizdeyiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, ekonomideki sıkıntıların sadece Türkiye’ye özel olmadığını, dünyanın sorunu olduğuna dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin bu sorunların üstesinden geleceğini vurguladı.

"Bu yaz turizm altın yılını yaşayacak"
Turizmin bu yıl altın yılını yaşayacağını da sözlerine ekleyen Gökcan; "Yaz ile birlikte bu sezon inşallah turizmde altın yılı bekliyoruz. Özellikle geçen yıllara oranla yüzde 122 gibi ciddi bir artış beklentimiz var. Geçtiğimiz günlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bir dizi ziyaret için Muğla'ya ve Marmaris'e geldi. Özellikle Marmaris'te Osmaniye köyümüze gittik, oradaki vatandaşlarımızın evlerinin son durumuna baktık. Yine Marmaris denizindeki o körfezdeki kirlilik ve yangın sonrasındaki o yaşanan sıkıntıları Bakanımız ile yerinde tespit ettik ve gördük. Önümüzdeki günlerde hızlıca o körfezin temizlenmesiyle ilgili Bakanımız talimatı verdi. Biz Bakanımıza Muğla ili ile ilgili, çalışmalarımızı dosya olarak teslim ettik, yapılmasını istediğimiz konularla ilgili olarak küçük bir toplantı yaptık, istişare yaptık. İnşallah bayramdan sonra daha hızlı bir şekilde hep beraber sahada olacağız" dedi.

"Muhalefetin hayal edemeyeceği projelerimiz var"
Marmaris ilçe binasındaki konuşmasında ana muhalefet partisi ile ilgili eleştirilerde de bulunan Gökcan; "Bir tarafta da muhalefeti görüyorsunuz onlar altısı bir araya geliyor. Masanın altındaki yedincisi ise çeşitli şekilde hayaller kuruyor. Tabi onlar sadece hayal kuruyorlar. İşte görüyorsunuz, seçime bir yıl kalmasına rağmen hala daha Cumhurbaşkanı adayları belli değil ama büyük bir ihtimal Kılıçdaroğlu'na kalacak gibi gözüküyor. Onların hayali bizim yaptığımız işleri bile düşünemezler. O yüzden biz milletimizin ferasetine inanıyoruz ve güveniyoruz. Bugün bir Cumhurbaşkanı olmak, iktidar olmak, ülkeyi yönetmek, ülkeyi yönetmeye talip olmak çok farklı bir iş. İşte yangın döneminde gördük, sizler de gördünüz hep beraber. Yangına bir kibrit daha onlar çaktılar. Biz bir taraftan yangını söndürmeye uğraşırken bir taraftan muhalefet ile uğraştık" şeklinde konuştu.

"Yangın helikopterimiz geldi, yenileri de gelecek"
AK Parti Milletvekili Gökcan; "Marmaris'e yangında kullanılmak üzere yeni bir helikopter alındı. Önümüzdeki günlerde yine tekrar helikopterler alınacak. Tarım ve Orman Bakanımızı ziyaret ettiğimizde önümüzdeki günlerde bu ihalelerinin sırasıyla yapılacağına ve yangın sezonu başlamadan önce yangın işçilerimiz ve ekipmanların alınması ve uçak ve helikopterinin alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın talimat verdiğini, bu yönde de çalışmalar yapıldığını kendileri de söylediler. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin daha güzel bir ülkede, daha güzel bir Muğla'da, daha güzel bir Marmaris'te yaşaması. Vatandaşlarımızın yaşam standardını en iyi şekilde yükseltmeye çalışmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak bugün bizim en büyük başarımız zaten çalışmak’’ diyerek ilçenin sorunları üzerine İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ile istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konteyner yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Konteyner yangını ormanlık alana sıçramadan ...
Bodrum'da bayram konserleri ertelendi Hava muhalefeti bayram programlarını olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bodrum'da bayram konserleri ertelendi Hava muhalefeti ...
Köyceğiz Kaymakamı Maslak’tan Ramazan Bayramı ziyaretleri
YEREL HABERLER Köyceğiz Kaymakamı Maslak’tan Ramazan Bayramı ...
Bodrum’da sahiller boş kaldı Turistler kafe ve caddelerde vakit geçirdi
YEREL HABERLER Bodrum’da sahiller boş kaldı Turistler kafe ve ...
Çeşme ile Bodrum'da tatilciler çarşı ve kent meydanlarını doldurdu
YEREL HABERLER Çeşme ile Bodrum'da tatilciler çarşı ve kent ...
Marmaris’te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Marmaris’te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı
Bodrum’da hummalı bayram temizliği
YEREL HABERLER Bodrum’da hummalı bayram temizliği
Konteyner alevlere teslim oldu Yangın ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Konteyner alevlere teslim oldu Yangın ormana ...
Ramazan Bayramı Köyceğiz’de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı Köyceğiz’de coşkuyla kutlandı
40 yıl sonra ilk Bayram namazı Türkiye’nin çıkılmayan inilen tek yaylası Menteşe Karabağlar Yaylasındaki tarihi Kadı Kahvesi Camiinin restorasyonu tamamlanarak 40 yıl sonra ilk Bayram Namazı kılındı.
YEREL HABERLER 40 yıl sonra ilk Bayram namazı Türkiye’nin çıkılmayan ...
Muğla'da bayramlaşma programı yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da bayramlaşma programı yapıldı
Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar
YEREL HABERLER Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar
Club Areena’da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı
YEREL HABERLER Club Areena’da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı
Bodrum'da bayram öncesi narkotik köpekli denetim yapıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da bayram öncesi narkotik köpekli denetim ...
Köyceğiz’de arife gününde mezarlıklar unutulmadı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de arife gününde mezarlıklar unutulmadı
Fethiyespor - Criptoswaps Edirnespor: 0-0
YEREL HABERLER Fethiyespor - Criptoswaps Edirnespor: 0-0
Marmaris’e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Marmaris’e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü ...
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Edirnespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Edirnespor: 0
Milletvekili Gökcan’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Gökcan’dan Ramazan Bayramı mesajı
Muğla’da tatilciler hem uyarıldı, hem broşür dağıtıldı
YEREL HABERLER Muğla’da tatilciler hem uyarıldı, hem broşür ...
Menteşe sanayi hurdalığında yangın
YEREL HABERLER Menteşe sanayi hurdalığında yangın
Başkan Aras iftarda yemek servisi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Aras iftarda yemek servisi yaptı
Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı
Köyceğiz Ağla, Beyağaç yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz Ağla, Beyağaç yolu ulaşıma açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.