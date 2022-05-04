Ağa Bahçesi Konağı’nın yüzde 75’i tamamlandı Menteşe ilçesinde 19’uncu yüzyılda yapılan Ağa Bahçesi Konağının rezstorasyon işlemlerinin yüzde 75’inin tamamlandığı açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla evi mimarisi özellikleri ile dikkat çeken ve 19. Yüzyılda yapıldığı düşünülen Ağa Bahçesi Konağı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Geçtiğimiz aylarda hamamda ısı dağıtımı için kullanılan tarihi cehennemliklerin gün yüzüne çıkarıldığı tarihi Ağa Bahçesi Konağı’nın devam restorasyon çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75’e ulaştı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan ve 19. Yüzyılda yapıldığı düşünülen Ağa Bahçesi Konağı’nın restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Muğla evi mimarisi özellikleri ile dikkat çeken ve mülkiyeti 2017 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne geçen yapının restorasyon çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75’e ulaştı.

Konakta Cehennemlik kanalları ortaya çıkmıştı

2021 yılının Eylül ayında başlayan ve fiziki gerçekleşme oranının yüzde 75’e ulaştığı Ağa Bahçesi Konağı’nda dikkat çeken tarihi dokular da gün yüzüne çıktı. Ekipler konak içerisinde bulunan eski tarihi hamamda çalışmalarına devam ettiği sırada hamamın ısı dağıtımı için kullanılan ve cehennemlik adı verilen kanalları da gün yüzüne çıkarmıştı.

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