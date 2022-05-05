Menteşe’deki 2000 Derneği parkı yenileniyor Menteşe Adliye kavşağındaki 4 bin 80 m2 alana sahip 2000 Derneği parkı, oyun ve sosyal alanların yanı sıra halka açık kütüphane yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesi Adliye Kavşağında bulunan 2000 Derneği Parkında yenileme çalışmalarına başladı.

4 bin 080 m2 alana sahip olan 2000 Derneği Parkında 2 bin 550 m2 yeşil alan, bin 230 m2 meydan ve sert zemin, 250 m2 çay bahçesi ve oturma alanları bulunuyor. Parkta sert zemin, parke ve yeşil alaların yenilenmesi devam ederken, park içerisinde bulunan Atatürk Büstü de yenilecek.

Park içine açık halk kütüphanesi yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2000 Derneği Parkında yenileme çalışmalarının ardından park içine açık halk kütüphanesi yapılacak. İçerisinde Muğla ve ilçelerin tarihini anlatan kitapların yanı sıra değişik yazarların eserleri yer alacak. Parka dinlenmek ve vakit geçirmek için gelen vatandaşlar kitap okuma imkânı bulmuş olacak.

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