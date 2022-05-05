Bodrum'da isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlamanın ardından cadde ve sokaklar göle döndü, 4 iş yeri ve bir depo sular altında kaldı. Hattan çıkan tazyikli su asfaltı yararken, cadde trafiğe kapatıldı.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte asfalt yarılırken, cadde göle döndü. Bölgede bulunan 4 iş yeri ve bir depoyu su bastı. Esnaf, iş yerlerine dolan suyu tahliye ederken, belediye ekiplerince yol trafiğe kapatıldı. Bu arada patlama sırasında seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesinin altında bir parçanın koptuğu görüldü. Belediye ekiplerinin bölgede onarım çalışması sürüyor.

Bölgede işyerini su basan Ali Kılıç, "Yıllardan beri patlama oluyor. Boruların sağlam olmamasından dolayı oluyor. Her sene biz burada bu sorunu yaşıyoruz. İş yerimi su bastı, mutfağım su doldu" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-05-05 20:07:15



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