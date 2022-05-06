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Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe İlkokulu satrançta Türkiye yedincisi oldu

İHA

Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe İlkokulu satrançta Türkiye yedincisi oldu

Muğla'nın Milas ilçesi Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe İlkokulu’nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Taylan Canca’nın emekleriyle her geçen gün emin adımlarla başarı yolunda ilerleyen öğrencileri, Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Yıldız Kızlar Kategorisi’nde Türkiye yedincisi oldu.

25 29 Nisan tarihleri arasında Sivas Taha Akgün Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen final müsabakalarında on yedi okul arasından sıyrılarak yedinci olan Ağaçlıhöyük ekibi, 38 puanla turnuvayı tamamladı. Fatmanur Tuncay, Selen Yılmaz, Buse Gökçe, Mervenur Kara, Ceyda Gökçe, Meryem Sude Uzan’dan oluşan okul takımıyla final müsabakalarına Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe Ortaokulu olarak katıldıklarını belirten Taylan Canca, “Yüzlerce okulun katıldığı müsabakalarda 81 il birinciliği, 8 bölge elemesi ve Türkiye Finali etaplarında mücadele ettik. Öğrencilerimiz İl birincisi ve bölge üçüncüsü derecelerini aldıktan sonra Türkiye'nin en iyi 24 takımından birisi oldular” dedi.

Türkiye Finallerinde son maça kadar ilk dört derece şansını koruduklarını ancak son turun istedikleri gibi geçmediğini belirten Canca, “Yine de Türkiye'nin en iyi 7. takımı olmayı başaran çocuklarımız büyük bir başarıya imza attılar. Umarım hayatları boyunca istedikleri her alanda çok başarılı olurlar” diyerek öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Müsabakaların ardından çevreyi de gezme imkanı yakalayan öğrenciler, elde ettikleri başarının yanı sıra yeni yerler görme imkanı da yakaladı. “Çocukları oraya kadar götürmüşken gezdirmeden olmazdı” diyen Canca, hep birlikte harika anılar biriktirdiklerini söyledi.

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