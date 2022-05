Başkan Oktay'ın Anneler Günü mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Annelerin bireylerin yetişmesinde çok önemli bir rol üstlendiğini ve toplumun değişiminin de en büyük anahtarı olduğunu söyleyen Başkan Oktay, “Sevgi, şefkat, sabır ve fedakârlıkla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlenen annelerimiz; şefkat dolu yürekleri ile hayatımıza yön vermiş, bizlere her zaman yol gösterici olmuşlardır. Yerleri doldurulamayacak, değerlerini ölçmede hiçbir şeyin tartı olamayacağı, üzerimizdeki haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceği annelerimizin annelik duygusunu betimlemek, hayatımızdaki yerini anlatabilmek hiç kolay değil” dedi.



“Yaşımız kaç olursa olsun, her zaman sığındığımız en güvenli liman olan annelerimizi sadece bir gün ile sınırlı kalmayarak; hayatımızın her gününde hatırlama bilinç ve vefasına sahip bir milletin fertleri olarak bu anlamlı günün annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza katkı sağladığına inanmaktayım” ifadesini kullanan Oktay sözlerini şunları kaydetti;

“Çocuklarıyla birlikte güvenle, mutlulukla, özgürce yaşayabilecekleri, adaletli bir düzen ve toplum ise onların en büyük arzusu, en güzel hediyesidir. Bu nedenle; her türlü kötülüğü yok edip, yerine iyiliklerle örülmüş, çağdaş, ilerici, modern, barışçıl bir dünya oluşturmak annelere borcumuzdur. Şefkat ve fedakarlığın sembolü, aynı zamanda hayatımızın en değerli varlıklarından biri olan tüm annelerimizin, anne adaylarının ve yüreğinde bu hissi barındıran tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyor, kaybettiğimiz tüm annelerimizi rahmetle anıyorum.”

