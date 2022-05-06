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Köyceğiz Beyobası İlkokulu’nda Hıdırellez şenliği coşkusu

İHA

Köyceğiz Beyobası İlkokulu’nda Hıdırellez şenliği coşkusu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Beyobası İlkokulu’nda Hıdırellez şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenliğe Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Okul Müdürü Ali Aydoğan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çuval, yumurta, halat ve çeşitli yarışmaların yapıldığı Hıdırellez şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Hıdırellez'in bütün Türk dünyasında bilinen ve kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olduğunu ifade eden Okul Müdürü Ali Aydoğan, ”Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün varsayıldığı için kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında Hıdırellez şeklini almıştır. Hıdırellez kutlamaları, yüzyıllardır bizi biz yapan tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla, toplumsal huzurun, beraberlik ve komşuluğun pekişmesinin vesilesi olagelmiştir. Biz de kültürümüzü yaşatmak ve öğrencilerimize öğretmek amacıyla Hıdırellez şenliği düzenledik. Öğrencilerimiz keyifli anlar yaşadı” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ da, “Beyobası İlkokulu’nun düzenlediği şenliğe katılarak öğrencilerin coşkusuna ortak olduk. Çocuklar şenlikte doyasıya eğlendiler. Şenliği düzenleyen Beyobası İlkokulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederim" diye konuştu.

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