Milas'ta sürücüler ve yolcular uyarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde 7 13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sürücüler ve yolculara broşür dağıtılarak kurallara uyulması konusunda hatırlatma yapıldı.



Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor. Etkinliklerde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak vali, kaymakam ve kolluk amirlerinin katılımıyla il/ilçelerde belirlenen noktalarda vatandaşlara kampanya hakkında bilgilendirme yapıldı.



Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Milas İlçe Sağlık Müdürü Ergun Kırova, Milas Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Refik Koçi, Milas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amiri Fevzi Söztutar, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amiri Şevket Tekin, Sakarya ve Merkez Ortaokulu öğretmen ile öğrencilerinin katılımıyla Milas Şehir Parkı önünde bulunan kavşakta etkinlik gerçekleştirildi.



Güvenlik önlemleri alınarak görevliler tarafından durdurulan araçların sürücülerine Kaymakam Böke, görevli personel ve öğrenciler tarafından, üzerinde bazı trafik kurallarının yazdığı broşürler dağıtıldı.



Kaymakam Böke sürücülere uyarılarda bulunup kısa süreli sohbet ederken, öğrenciler ise araçta bulunan çocuklara düdük hediye ederek, içerisinde bulundukları araçların sürücülerinin hata yapması durumunda düdüğü çalarak uyarıda bulunmalarını istediler.

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