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Başkan Gürün’den Engelliler Haftası mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İHA

Başkan Gürün’den Engelliler Haftası mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, doğal ve eşsiz güzellikleri yanında tüm vatandaşların sosyal hayata eşit olarak katılabildiği, mutlu, huzurlu ve engelsiz bir Muğla için çalıştıklarını söyledi.
Başkan Gürün, “Muğla, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ile sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gözde kentlerinden biridir. Böylesine eşsiz bir kente hizmet etmekten, bu şehir için üretmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimize ulaşabilmek, onların huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Sosyal hayata katılmakta zorlanan, doğuştan veya sonradan engelli olan hemşehrilerimizin sağlığı ve evlerinde kısıtlı kalmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için de ayrıca mesai harcıyor, yenilikçi hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Türkiye’de ilk olan Kısa Mola hizmetimizle 2016 yılından bu yana engelli evladı olan fedakâr annelerimizin kendilerine zaman ayırmasını sağlıyor, özel merkezlerimizde engelli evlatlarımızı ev sahipliği yapıyoruz. Eşsiz plajlarımızı engelsiz hale getiriyor engelli vatandaşlarımızın plajın en güzel yerinden denize girmelerini sağlıyoruz. Sende Gel Down Kafe’mizle farkındalık yaratıyoruz. Engelli nakil ve evde bakım hizmetlerimizle sağlık, engelli erişimine uygun otobüslerimizle ulaşım, engeli izci gibi etkinliklerimizle kültürel olarak engelli hemşehrilerimizin yanında oluyoruz.
“Hemşehrilerimizin yüzündeki gülümseme olmaya devam edeceğiz”
Yerel yönetimler olarak şehrimizde yaşayan tüm hemşehrilerimize ulaşarak, evlerine misafir olarak onların yanında oluyor, Muğla’mızda yaşamın tadını çıkarmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizle 2020 yılının Engelsiz şehri seçilmenin gururunu, mutluluğunu yaşadık. 1016 Mayıs Engelliler Haftası ve her gün tüm hemşehrilerimizin hizmetlerimizle yanı başında olmaya, onlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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