Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali’nden renkli görüntüler Bodrum’da barış ve kardeşlik rüzgarı esti

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle, Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı’nın ev sahipliğinde “Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali” 78 Mayıs tarihlerinde Bodrum Kumbahçe Meydanı’nda gerçekleştirildi. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Kumbahçe Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran ve festival komite üyeleri, Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali için Bodrum’a gelen Leros Belediye Başkanı Michael Kolias ve Kos Horokos Dans Topluluğu ile beraberindeki heyeti çiçeklerle karşıladı.



Kumbahçe Meydanı’nda 7 Mayıs Cumartesi günü başlayan Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali'nde kurulan çeşitli el yapımı hediyelik ürünler ile yöresel yemeklerin bulunduğu stantlar göz doldurdu. Festival gün içinde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile iki gün boyunca devam etti.



Festivalde Cevat Şakir’in “merhabası” ile sözlerine başlayan Başkan Aras, “Karşı yakaya ve herkese merhaba. Bizler, hepimiz aynı kültürün, aynı toprakların, aynı coğrafyaların insanlarıyız. Bir araya geldiğimizde aşamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz problem yoktur diye düşünüyoruz. Bu kardeşlik, dostluk, barış sürdükçe hepimiz daha mutlu olacağız. Bu topraklarda çok daha mutlu yaşayacağız” dedi.





Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkürlerini sunan Leros Belediye Başkanı Michael Kolias ise dostluk mesajları verdiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bodrum Belediye Başkanı iki kıyının arasında bir köprü oldu. Bu dostluğun ilerlemesine çok büyük bir katkısı oldu. Ona her bakımdan teşekkür ediyorum. Bu masmavi denizin bizim aramızda bir arkadaşlık, kardeşlik, sevgi köprüsü olması gerek. Kardeşim Bodrum Belediye Başkanı ile beraber, her zaman bu yönden çalışacağız. Bizi birlikte tutan şeyler ayıranlardan çok daha fazla. Bugün şöyle bir öneri yapıyorum: İki belediye kardeş belediye olsunlar.”



Konuşmaların ardından Kos Dans Topluluğu’nun gösterisi eşliğinde Başkan Aras’a antik dönemlerden bugüne barışı ve kardeşliği simgeleyen zeytin dalı hediye edildi.



Akşam saatlerinde sahne alan Sanatçı Ziynet Sali, barışa ve dostluğa vurgu yaptığı konserinde Yunanca ve Türkçe olarak iki yakanın şarkılarını söyledi. Ziynet Sali’nin seslendirdiği şarkılara dinleyiciler her bir ağızdan eşlik ederek eğlenceli saatler geçirdi.



Festivalin ikinci gününde katılımcılar, sahne sanatlarından performanslara, atölyelerden söyleşilere birçok kültür sanat alanından aktivitelere katıldı. Girit yemeklerinin orijinal lezzetleri, Bodrum’un geleneksel tatları ile buluştu. Festival, iki yaka arasında bir lezzet yolculuğu sundu. Koslu Şefler Kadri Memiş, Mihalis Potamusis ve Şef Ahmet Çetin eşliğinde yapılan workshopta peskimet ve özel Kos peyniri ile yapılan peksimetli gemici salatası, paskalya çorbası ile Zehra Denizaslanı’nın yine gemici usulü sıralı arapsaçı kurufasulyesi katılımcılara ikram edildi.



Festival, Kumbahçe Meydanı’nda düzenlenen Ersin Show ve Pınar Seli konseri ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.