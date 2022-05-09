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Hopa’dan denize açılarak yelkenli tekne ile Marmaris’e kozalak getirdiler

İHA

Hopa’dan denize açılarak yelkenli tekne ile Marmaris’e kozalak getirdiler

‘Gelecek İçin Yelken Açıyoruz" sloganıyla Artvin'in Hopa ilçesinden Hatay'a kadar gitmeyi planlayan yelkenli ekibi geçtiğimiz yaz orman yangınları ile mücadele eden Marmaris’e ulaşarak çam kozalakları ve tohumları Marmaris'e getirdi.

Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilen Utku Gümrükçü ile Bear Sailing Yelken Takımı, 22 Nisan’da minimum Karbon Ayak İzi hedefiyle ‘Gelecek için Yelken Açıyoruz’ yolculuğu başlattı. Motor kullanılmadan yalnızca yelkenle yaptıkları tur çerçevesinde 17 gün sonra Marmaris’e ulaştılar. Atatürk Meydanındaki karşılamaya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcıları da katıldı.

Yelken eğitmeni Murat Tan, Emre Diyar, Levent Çelik'ten oluşan üç kişilik ekip ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Umut Gümrükçü, Hopa’dan ve durdukları diğer noktalardan yanan ormanlara dikilmesi için kendilerine emanet edilen çam kozalaklarını Marmaris Belediye Bakanı Mehmet Oktay’a teslim etti.

İklim krizine dikkat çekmek için İstanbul, Çanakkale ve Çeşme’nin ardından Marmaris’te de demirleyen yelkencilerden Levent Çelik ‘’ Artvin Hopa'dan yola çıktık. Sadece yelken ve güneş enerjisiyle yani rüzgar ve güneş enerjisiyle yaklaşık bin 200 mil yol kat ettik. Hazır gıdalardan, dondurulmuş gıdalardan uzak durarak, ev yapımı reçeller, erişteler gibi gıdalarla ihtiyaçlarımızı karşıladık. Teknede plastik atık olarak, sadece pet su şişeleri var. Mümkün olduğu kadar sıfır karbon ayak izi ile turumuzu sürdürüyoruz ‘’dedi.

Teknenin kaptanı Murat Tan ‘Karbon ayak izi, sera gazı salınımı ve bununla alakalı bir farkındalık oluşturmak için ortak bir proje ürettik. Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü ile birlikte bizler denizci ekip olarak Marmarisli arkadaşımız Levent, ben Murat, İzmir'den Onur, üç kişilik bir ekip olarak ülkemizin bütün kıyılarına dokunan, dokusuna her noktasını dokunarak, su alarak, analizler yaptıracak şekilde numuneler alarak geçmek istedik. Asıl konumuz şu bu denizler tüm ülkemizin, Tokat'ın da denizi, Yozgat'ın da denizi yani kıyıdaki halkın denize zarar vermesi Yozgat'taki hemşerimizi de etkiliyor, Van'daki hemşerimiz de etkiliyor. Beraber ortak bir şekilde güzel bir gelecek olsun diye dikkat çekmek anlamında bu projeyi yaptık. Yaklaşık 20 gündür denizdeyiz bunun gidişi de vardı, yoldayız, mutluyuz. İnsanların iklim değişikliğine karşı farkındalığı artıyor. İnşallah gelecek günlerde büyüklerimiz, başkanlarımız nezdinde onların yanında hep beraber daha güzel projeler, daha büyük projeler, hep birlikte her şehirde, her köyde, her kasabada böyle bir etkinlikler yapabilirsek gelecekte güzel olacağını düşünüyoruz ‘’ diyerek çocuklara güzel ve temiz bir dünya bırakmak istediklerini belirtti.

‘Yangınlar da sabotajdan ziyade iklim değişikliğinin faktörü büyük ‘
Yelkencileri ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü Atatürk Meydanında karşılayan Başkan Mehmet Oktay ‘ “Dünyamızın yakın gelecekte karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklim değişikliği. Böyle bir önemli projeye, böyle güzel bir çalışmaya, iklim değişikliği ile alakalı farkındalık oluşturmak için çok da örneği olmadığını düşündüğüm bir projeye imza attığı için başta Çiğli Belediye Başkanımız, sevgili dostum Utku Gümrükçü ye çok teşekkür etmek istiyorum. Bakıldığında hakikaten çok zor bir iş. Netice itibarıyla bin 300 mile yaklaşan bir seyir hali ve bunu da neredeyse hiçbir ekstra enerji kullanmadan, yani yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden farkındalık oluşturacak büyük bir proje. Marmaris olarak büyük bir yangın felaketini hep birlikte yaşadık. O dönemde de sağ olsun başta Utku Başkan'ım diğer başkan arkadaşlarımız bizleri hiç yalnız bırakmadılar, her konuda destekçi oldular. Şimdi bu yanan yerlerle alakalı telafi için de Hopa'dan bu çam kozalakları tohumlarını getirdiler ve Marmaris’imizin tekrar o eski güzel yeşil günlerine daha hızlı ulaşması için onlar da bu çorbaya tuzlarını atıyorlar. Ben tekrar kendilerine çok çok teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Yelkenciler ile birlikte tekneden inen Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilen Utku Gümrükçü yanlarında getirdiği Kozalaklar haricinde denizde yelkenlinin kırılan makaralarından yapılan bir hatıra plaketini Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a hediye ettiler.

‘Sürdürülebilir enerji kaynaklarına farkındalık oluşturmak adına bir adım ‘
Kasım ayında Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyük Elçisi ilan edilen ve Türkiye'deki ilk 20 kişiden biri olan ve Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü ‘’ Yaklaşık 17 gündür ekibimiz denizde, Hopa'dan başladılar, Cumartesi günü Çeşme'de de bugün Marmaris'e ulaştılar. Türkiye'nin üç tarafını minimum mazot sarfiyatı ile güneş enerjisi ve rüzgar enerjisini kullanarak geziyorlar. Bu sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili bir farkındalık oluşturmak hem de Marmaris'in geçen yıl etkilendiği orman yangını başta olmak üzere seller, yağış rejiminin değişmesinden kaynaklı, dolular gibi felaketlerin de içinde barındıran sebep olan küresel iklim değişikliğine, iklim krizine karşı bir mücadele çağrısı amacı ile başlattığımız bir çalışma. Türk yurttaşı olarak dünyadaki bu krize dikkat çekmek için biz de bu çalışmanın içinde yer aldık. Türkiye'nin 81 ili arasında dostluk köprüsü kurabilmek için Marmaris'in yaralarına bir nebze olsa çözüm sağlayabilmek için Artvin Hopa'dan getirdiğimiz bu kozalakları ve bin tane tohumu belediye başkanımıza bugün burada armağan ettik. Bundan sonra da çalışmalarımız bu şekilde devam edecek ‘’ şeklinde konuşarak bu projenin Önümüzdeki Cumartesi günü Hatay'da sonuçlanacağı bilgisini verdi.

Atatürk Meydanında Şehit Ahmet Benler İlköğretim okulu öğrencilerinden oluşan folklor ekibinin gösterileri ile biten karşılama töreninden sonra yelkenli ekibi Hatay’a gitmek üzere yola çıktılar.

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