Dalaman Çöğmen Mahallesine ek içme suyu

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Dalaman İlçesi Çöğmen Mahallesi’nde yaptığı çalışma ile Sazak, Kepez ve Zeytinlik mevkiisinde bulunan 150 hane için ek kaynağı su sağladı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde yeni su kaynakları için çalışmalarına devam ediyor.

İl genelinde yeni su kaynakları sağlamak için çalışan ekipler, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. MUSKİ ekipleri, Dalaman ilçesi Çöğmen Mahallesi’nde sağlıklı su teminin sürekliliğini sağlamak için 2 yeni kaptaj imalatı, 3 mevcut kaptaj bakım onarımı ile 1 toplama maslağı ve 200 metre isale hattı imalatı gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda yazın 2 litre saniyeye düşen kaynaklara 4 litre saniye ilave su temini sağlandı. Ayrıca Sazak, Kepez, Zeynilik mevkiinde bulunan 150 hanenin ilave su ihtiyacı karşılandı.

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