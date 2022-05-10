Datça’da öğrenciler satrançta şampiyonluk için mücadele ediyor

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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mavi Yeşil Okullar" projesi çerçevesinde düzenlenen Satranç Ligi müsabakaları Datça'da başladı.



Öğrencilerin kamu kaynaklarının etkin kullanılması, dünyada tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında farkındalık oluşturulması, doğayla barışık, çevreye duyarlı, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi amacıyla yürütülen Mavi Yeşil Okullar projesinde sportif etkinlikler de yer alıyor.



Sportif etkinlikler çerçevesinde Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Mavi Yeşil Okullar Satranç Ligi İlçe Müsabakaları, Datça Satranç Eğitim Merkezi’nde başladı. 39 satranç sporcusu öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar iki gün boyunca devam edecek.

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