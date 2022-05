Menteşe’de Down Cafe açılıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yapımı tamamlanan ‘Sende Gel Down Kafe’ 12 Mayıs Perşembe günü hizmete giriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’nin ardından Menteşe ilçesinde de ‘Sen de Gel Down Kafe’yi hizmete açıyor. Down Kafe’nin açılışı 12 Mayıs Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde 253 metrekare alan üzerine kurulan ‘Sen de Gel Down Kafe’ sabah saat 08.00 ile akşam saat 22.00 arasında açık olacak. Günlük 250 misafirin ağırlanabileceği kafe de engelli ve Down Sendromu yaşayan bireyler fazla yorulmayacakları şekilde çalışabilecek.

Büyükşehir Belediyesinin vaatlerinden biri olan engelli bireylerin sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını sağlama projelerinden biri olan Down Cafe ile özel bireyler kafeteryada garson ve kasiyer olarak görev yapacak.

