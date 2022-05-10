Bodrum’da Engelliler Haftası etkinliği

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1016 Mayıs Engelliler Hastası etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü ve gösteriler gerçekleştirildi.



Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, sabah saatlerinde Eski Otogar’dan Merkez Turgutreis Ortaokulu ve Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. İskele Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından meydanda gösteriler düzenlendi. Etkinlikte engelli bireylere yönelik faaliyet gösteren okullar, dans gösterileri ve müzik dinletileri sundu, kimi öğrenciler şiir okudu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunlar dile getirdi:

“Bir toplumun gelişmesi için, sürekli ilerlemesi için bir kesimin değil tüm bireylerinin eğitimin son noktasına kadar, en ücra noktasına kadar eğitilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Sadece eğitim değil toplumda özel olan, engelli olan vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak üzere tüm kurumlar, belediyeler, devlet kurumları, sosyal kurumlar, hepsinin bu anlamda çalışmalar yapması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde uzun yıllardan beri özel vatandaşlarımızın hayat kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar var. Eğitim alanında da bu noktada yaptığımız birçok çalışma var. İhtiyaç olan tüm okullarımızda, özel olan alt sınıflarımızda veya özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için oluşturduğumuz okullarda bu eğitimleri en iyi şekilde verme gayreti içerisindeyiz.”



Yerli ve yabancı turistlerin de izlediği gösteriler, renkli anlara sahne oldu.

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