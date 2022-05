Engelli bireyler şenlikte gönüllerince eğlendi

Muğla'da 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından şenlik yapıldı.

Yağış ihtimaline karşı Kışla Parkından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ne alınan etkinlikte engelli bireyler gönüllerince eğlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikler, 16 Mayıs'ta Aksaz Deniz Üs Komutanlığında temsili askerlik töreni ile sona erecek.

Muğla'da 1016 Mayıs Engelliler Haftası Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saatlerinde başladı. Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ilgili STK'ların çelenk sunumu ile başlayan etkinlikte Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından '7 Bölge Türkiye' isimli kareografi gösterisi gerçekleştirildi. Ardından Beyazay Derneği organizasyonunda Kışla'ya araç konvoyu düzenlendi. Saat 13.00'de ise Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kışla Park alanında şenlik yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün şenlikte, engelli bireylerin istihdamına katkı sağlayacak Menteşe Down Kafenin 12 Mayıs Perşembe günü saat 11.30'da açılacağını söyledi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde açılacak Down Kafe 08.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Gürün, "Menteşe'de yaptığımız her hizmeti Bahattin Gümüş başkanımla birlikte planlıyoruz. Biz belediyeler olarak ilkleri uygulamaya çalışıyoruz. Engelsiz plajlar konusunda uluslararası boyutta ödüle layık görüldük. Kısa Mola hizmeti de güzel bir hizmet oldu. Tüm ekibimi hassas arkadaşlarımıza yönelik yaptıkları çalışmalar nedeniyle kutluyorum" dedi.

Etkinlikler çerçevesinde, 11 Mayıs'ta Vali Orhan Tavlı Engelli Derneklerini ziyaret edecek, Uluslararası Gençlik Merkezi'nde saat 10.30'da dans ve müzik gösterileri yapılacak. Saat 12.00'de yine Uluslararası Gençlik Merkezi'nde sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

12 Mayıs'ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüs Cami'nde engelli bireyler ile üniversiteli öğrenciler bir araya gelecek. Muğla İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilecek organizasyonda yüz boyama etkinliği yapılacak. 13 Mayıs akşam 20:00'de ise Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Engelliler Derneği tarafından asker kınası organizasyonu gerçekleştirilecek.

Engelliler Haftası etkinlikleri, 14 Mayıs'ta saat 16.00'da Menteşe Kapalı Yüzme Havuzunda Yüzme Şenliği ve 16 Mayıs'ta saat 14.00'te Aksaz Deniz Üs Komutanlığında temsili askerlik töreni ile sona erecek.

