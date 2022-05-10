Muğla Mutfak kültürü 13 ilçede tanıtılacak 21-27 Mayıs tarihler arasında Türkiye genelinde düzenlenecek ‘Türk Mutfak Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Muğla’nın 13 ilçesinde ve antik kentlerde etkinlikler düzenlenecek.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, doğası, kültürü ve coğrafyasının yanında zengin bir mutfak kültürüne sahip Muğla’nın mutfak kültürü 2127 Mayıs tarihlerinde kutlanacak ‘Türk Mutfak Haftası' etkinliklerinde 13 ilçe ve antik kentlerde tanıtımı yapılacak.

Muğla Vali Orhan Tavlı himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde Muğla’nın zengin mutfağının tanıtımı için gerçekleştirilen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısında Türk Mutfak Haftasında yapılacak etkinlikler görüşüldü.

Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, kurum ve kuruluşların yanında STK temsilcilerinden oluşan kurul üyeleri Türk Mutfak Kültürü haftasında Muğla mutfağının tanıtımı için 13 ilçede düzenlenecek tanıtım faaliyetlerinin programını görüştü.

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, 2127 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Türk Mutfak Haftası çerçevesinde Muğla mutfağının 13 ilçede ve antik kentlerde tanıtımının yapılacağını açıkladı. Bingöl, asırlık tariflerden oluşan zengin Muğla mutfak kültürünün hem tanıtımının, hem de gelecek kuşaklara aktarılacağını açıkladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 2127 Mayıs Türk Mutfağı Haftasında yapılacak faaliyetlerin ve Muğla gastronomisinin hak ettiği yere ulaşması için yapılacak çalışmaların bir çatı altında koordinasyon içinde yürütüleceğini açıkladı. Vali Tavlı, Muğla’nın ve ülkenin yemek kültürünün yerli ve yabancı misafirlere tanıtılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yöresel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılması ve markalaşmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Muğla’nın dört mevsim turizm hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve turizm çeşitliliğinde ülkenin en önde gelen şehri olduğunu vurgulayan Tavlı, “Şehrin mutfak kültürünü tanımak, tarihi dokusunu keşfetmek ve şehir ile bütünleşen mutfak unsurlarını deneyimleme gibi nedenlerle gastronomi turizminin, doğa turizmi, spor turizmi, yat turizmi, eko turizm ve agro turizm gibi alternatif turizm çeşitleriyle birlikte daha fazla tercih sebebi olacak. Muğla çok zengin bir gastronomi kültürüne sahip ve bunun tanıtımı noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Ortak akıl ve kolektif hareketle yapılacak çalışmalarla turizmin yükselen yıldızı Muğla gastronomi alanında da hak ettiği yere gelecek” dedi.

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