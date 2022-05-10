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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te gerçeği aratmayan yangın tatbikatı yapıldı

İHA

Marmaris’te gerçeği aratmayan yangın tatbikatı yapıldı

Muğla Orman Bölge İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına mücadele de görevli tüm personel ve orman gönüllülerinin katılımıyla 2022 yılı işbaşı eğitimi Marmaris’te yapıldı.

Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında 9 bin 52 hektar ormanlık alan yanan Marmaris’te orman ekipleri ve gönüllü vatandaşlardan oluşan saha ekipleri gerçeği aratmayacak bir tatbikat yaptı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Datça Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile her yaz sezonu başında orman yangınlarında zamanında ve doğru müdahaleyi yapmak amacı ile yapılan yangın tatbikatı ve eğitimine 11 Arazöz, 4 su tankeri, 5 ilk müdahele aracı, 1 helikopter ,150 personel ve 70 eğitim almış Marmaris ve Datça’dan gelen orman yangın gönüllüsü katıldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ile birlikte Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler ve Datça Orman şefleri tatbikat ve eğitim alanında hazır bulundular.

‘Önce işbaşı eğitimi verildi, sonra yarışma yapıldı’
Marmaris ve Datça Orman İşletme Müdürlükleri yangın söndürme işçileri ve görevlileri yangınla mücadele yöntemleri anlatıldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak tarafından orman yangınlarıyla mücadele iş başı eğitimine katılan Marmaris ve Datça Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme işçileri ve orman muhafaza memurlarına yangınla mücadele yöntemleri anlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler ile gönüllü vatandaşların yangın çıktığı zaman neler yapacağı, görevli personele hangi konuda yardım edecekleri, saha da ilk yardım ve müdahale konularını kapsıyor. Bölge Müdürü Yasin Yaprak sabah saatlerinde başlayan tatbikat ta gönüllülere yangınlar ve duman renklerine kadar detaylar vererek gönüllüleri ve orman personeline bilgi verdi.

İşbaşı eğitimi ve tatbikatta orman işçileri hortum çekme, hızlı söndürme, hortum toplama gibi konularda ekipler olarak birbirleri ile yarıştı. Yarışmada birinci olan ekiplere takdir belgeleri ve hediyeler verildi.

‘Yangın bölgesine zamanında müdahale edecek ekibimiz var’
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ‘’Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak tüm çalışanlarımızla her sene bu işbaşı eğitimlerini yapıyoruz. Buradaki amacımız bugün de Marmaris'te yapıyoruz. Burada toplamda 11 arazöz, 4 su ikmal aracımız ve 150 personelimiz ve bunun yanında da 70 de gönüllü personelimizle beraber bu eğitimler yapıyoruz. Amacımız burada yangına erken ve etkin müdahale sağlamak adına eksiklerimiz varsa eksiklerimizi görmek, bunları tamamlamak ve daha iyiye olmak daha her sene yaptığımız için her senede bunu takip ediyoruz bütün arkadaşlarımızın. Birinci gelenlere de burada ödüllendiriyoruz. Her sene daha da hızlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Orman Genel Müdürlüğü'nün koordine ettiği proje çerçevesinde gönüllü vatandaşların 3 ay eğitim alarak sertifikalı orman yangınlarında mücadele ekibinde yer alan Uğur Ersoy ‘’Orman Gönüllü ekibini tamamen gönüllü esaslı kurduk. Üç aylık bir eğitim sürecimiz vardı. Toplamda aşama aşama 75 kişilik bir sayıya ulaştık. Bunun dışında arazide oluşturduğumuz tatbikatlarımız oldu. Yer yer ormanla beraber oluşturduğumuz sistemli eğitim programları hem görsel hem sözel eğitim, müdürlerimizle çok güzel süren bir yangın dönemine hazırlık dönemimiz oldu. Bu tatbikatla da zaten bunu gösterdik. Umarım yangın olmaz, olursa da biz hazırız ‘’ dedi.

Orman gönüllüsü Ayşe Karabacak ‘’Geçen yıl Marmaris yangınlarında aktif sahada rol almak istedim ama o zaman tecrübe ve bilgi azlığımızı fark ettim bu nedenle de yangınlardan sonra gönüllü olmaya karar verdim. Bugün yapılan tatbikat ta ve bilgilerimizi daha fazla yükseltmek için geldik ‘’ şeklinde konuştu.

Orman Gönüllüsü ve Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği Kurucusu Coşar Çelik "Orman ekipleriyle beraber bu benim ikinci aldığım eğitim. Eğitimlere katıldık ve burada ben ormancı arkadaşlarımızın orman yangınlarına ne kadar yatkın olduğunu, bu işi ne kadar iyi yapabildiğini canlı olarak görmesinin dışında kendimde bir takım tabii ki bilgilere sahip oldum. Dileriz hiç yangın olmaz fakat Marmaris maalesef her zaman yangın olabilen bir yer. Kendim de Marmarisliyim, inşallah yangın olmaz. Dediğim gibi ve olursa da bu arkadaşlarımız hava destekli ve diğer karadan araçlarımız en kısa zamanda bu yangınlara müdahale eder ve ülkemiz bu acıları daha fazla yaşamaz diye ümit ediyorum ‘’ diyerek daha fazla gönüllü vatandaşı destek olmaları için davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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