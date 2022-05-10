Köyceğiz’de düğün sezonu açıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan Bayramının akabinde kır düğünü sezonu açıldı.



Ramazan Bayramı'nın ikinci günü ile birlikte ilçede düğün sezonu başlamış oldu. Düğün sahipleri, Ramazan Bayramı ile birlikte düğünlerini yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Ramazan Bayramı öncesi tek tük düğünlerin olduğu ilçede çoğumuz düğün tarihlerini Ramazan Bayramı sonrasına bırakmıştık. Köyceğiz’de daha çok kır düğünleri tercih edilmektedir. Havaların el vermesi ölçüsünde de düğünler yoğun katılımla geçmektedir" diye konuştu.



Düğünlerin başlamasıyla piyasanın canlandığını belirten esnaflar, pandemi döneminde çok sıkıntı yaşadıklarını sezonun açılması ile zararlarını telafi etme umudu doğduğunu ifade etti. Düğün organizasyon işletmeciliği yapan Mustafa Karayel ise, düğün sezonunun tam manasıyla açıldığını dile getirerek, sezonun yoğun geçmesini beklediklerini kaydetti.



Köyceğiz Belediyesi Fotoğrafçısı Harun Kaplan, “3 yıldır düğün tarihini ertelemek zorunda kalıyorduk. Bu sürecin uzamasından sıkılmaya başlamıştık. Yasakların kalkmasına çok sevindik. Bekleyen derviş muradına ermiş derler. Biz de sabırla bekledik muradımıza erdik” diyerek mutluluğunu ifade etti.

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