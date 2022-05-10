Milas'ta mahalle muhtarları, genel kurulda bir araya geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde Mahalle Muhtarları Derneği’nin 5’inci olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.



Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Mutlu, Mehmet Ateş, Ak Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, İYİ Parti Milas İlçe Başkanı Kasım Özkan, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özay Sabancı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban, Milas Süt Birliği Başkan Yardımcısı Nurettin Pinar’ın katılımıyla gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, “Bugün burada güzel bir ortam var. Sizler devletimizin idarecilerimizin temas noktasısınız. Milas büyük bir ilçe. Yaz nüfusu bir ilçeyi bulan mahalle yöneticiliği yapanlar var. Pandemi nedeniyle bir arada çok olamadık. Ama bu süreçte ziyaretlerimi de eşimle gerçekleştirmeye çalıştım. Bunu da kadınlarımıza öncelik vermek için yaptım. Sizlerde böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Çünkü kadınlarımızın sorunları görme çözüm önerileri sunma açısından farklı bakış açıları var. Ayrıca köylerimizde küçük çaplı sosyal etkinlikler düzenlemeye gayret gösterin. Derneğiniz aracılığıyla kültürel ve spor faaliyetlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ben derneğimizin genel kurulunun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Yapılan konuşmaların ardından derneğin yeni yönetimini belirlemek için seçimlere geçildi.Tek liste olması ve verilen önerge doğrultusunda açık oylama ile yapılan seçimler sonucunda Mehmet Çoban, Mehmet Vasfi Selçuk, Ersoy Yılmaz, Mehmet Dörtyollu, Bilgin Çetin, yönetim kurulu üyeliğine, Sedat Karacan, Mevlüt Kara ve Osman Öner ise denetim kurulu üyeliğine seçildi.



Seçimden sonra teşekkür konuşması yapan Mehmet Çoban, “İki derneğin birleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, görev başındaki arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.



Genel kurul dilek ve temenni bölümü ile son buldu.

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