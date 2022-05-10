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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'a 2 kruvaziyer ile 202 turist

DHA

Bodrum'a 2 kruvaziyer ile 202 turist


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, 'Emerald Azurra' ve 'Star Flyer' adlı kruvaziyerler ile toplam 202 turist geldi. 
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a kruvaziyerler gelmeye devam ediyor. Sezonun 6'ncı yolcu gemisi olan, 110 metre uzunluğundaki, Bahama bayraklı 'Emerald Azurra' 84 yolcu ve 70 personeliyle sabah saatlerinde Kuşadası'ndan gelerek Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirlendi. Çoğu İngiliz ve ABD'li yolcuların bulunduğu geminin saat 20.00 sıralarında Rodos'a hareket edeceği belirtildi.
Sezonun 7'nci kruvaziyeri olan, 72 metre uzunluğundaki, Malta bayraklı 'Star Flyer' ise 118 yolcu ve 69 personeliyle saat 10.00 sıralarında Rodos'tan Bodrum'a ulaştı. Çoğu ABD'li, İngiliz ve Alman yolcunun bulunduğu gemi, saat 18.00 sıralarında Dalyan'a gitmek üzere hareket edecek.
Bodrum'a gelen turistler, kentin turistik noktalarında vakit geçirirken, çarşıda alışveriş yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-05-10 17:41:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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