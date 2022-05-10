Marmaris’te sahte içki operasyonları devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri sahte içki yapıp satan bir şahsı gözaltına aldı.



Marmaris KOM Grup Amirliğince ilçede kaçak ve sahte alkol suçlarına yönelik sürdürülen çalışmalarda V.B. isimli şahsın Siteler Mahallesinde bulunan personel dairesinde sahte alkol üretimi yaparak turistlere hizmet verdiği restoranında satış yaptığı tespit edildi. V.B isimli işletmecinin personel lojmanı olarak ta kullandığı bir dairede; 18 şişe sahte içki, 20 Litre Etil alkol ,2 adet damacana içerisinde toplamda 21 litre sahte içki, 2 şişe gümrük kaçağı içki, 38 paket Gümrük kaçağı sigara, alkol doldurmak için kullanılan 1 adet huni ve 25 adet boş içki şişesi ile 15 adet boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

Siteler Mahallesinde çoğunluğu yabancı turiste hizmet veren restoran ile ilgili vergi dairesi müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçilerek, yapılan kontroller sonucunda vergi kaçırdığı tespiti üzerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca restorana sahte içki satışı yapıldığı için 5 gün süre ile kapatma cezası ile idari para cezası yazıldığı bilgisi edinildi.

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