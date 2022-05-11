Fethiye’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yalandı.



Durali Özkan’ın kullandığı 48 AEA 847 plakalı otomobil, FethiyeAntalya kara yolu Karaçulha Hal Kavşağı’nda, Ahmet Eroğlu idaresindeki 17 HC 103 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile E.Ö ve P. E. Ö. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan E.Ö., Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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