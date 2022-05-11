Büyükşehir ile ürünlerin değeri artıyor, üretici kazanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tohum Merkezi bünyesinde kurduğu distilasyon tesisi ile üretilen lavanta, kekik, okaliptüs, nane, adaçayı başta olmak üzere 10 çeşit tıbbi-aromatik bitkiden uçucu yağ elde ederek üreticinin daha fazla gelir elde etmesini sağlıyor.

Muğla’da tarıma, üreticiye yönelik birçok projeyi hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında hizmete açtığı Yerel Tohum Merkezi bünyesinde kurduğu distilasyon tesisinde üretim çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi distilasyon tesisi ile hem üreticilerin ürettiği hem de doğadan toplanan lavanta, kekik, okaliptüs, nane, adaçayı başta olmak üzere 10 çeşit tıbbiaromatik bitkiden uçucu yağ elde ediyor.

Böylelikle aromatik bitkileri doğadan toplayan ya da üretim yapan vatandaşların katma değeri yüksek ürünler elde etmesini ve ekonomik gelirlerinin artması sağlanıyor.

2019 yılından bu yana 405 litre uçucu yağ elde edildi

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yerel Tohum Merkezi’ndeki Distilasyon Tesisi’nde vatandaş, vakıf, kooperatif ve koku vadisi proje alanından gelen 10 çeşit tıbbi aromatik bitkiden 2019 yılında 58,7 litre, 2020 yılında 129,8 litre, 2021 yılında ise 216,535 litre olmak üzere toplam 405,035 litre uçucu yağ elde edildi. Ayrıca elde edilen uçucu yağın yanında kekik suyu ve lavanta suyu gibi 25 ton bitki hidrosolü üretildi.

Bitkilerin dönemsel ve yöresel olarak uçucu yağ miktar analizleri yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca Yerel Tohum Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren TıbbiAromatik Bitkiler ARGE Laboratuvarında da bölgede doğal olarak yetişen ya da kültürü yapılan tıbbiaromatik bitkilerin dönemsel ve yöresel olarak uçucu yağ miktar analizlerini yapıyor ve Muğla’nın hangi bölgesinde hangi bitkinin daha verimli olduğunu tespit ediyor. Laboratuvarda bu zamana kadar 32 tür tıbbiaromatik bitkinin distilasyonu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.