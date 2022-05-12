Kültür sanatın kalbi Fethiye’de atacak

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür Sanat Buluşmaları etkinliği yapılacak.



1315 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan ‘5. Uluslararası Akdeniz Kentleri Sanat Buluşmaları Fethiye Etkinlikleri' ne katılımın oldukça yoğun olduğu bildirildi. Yurtiçinden ve yurtdışından birbirinden değerli yazar, şair, ressam ve öğretim üyesinin katılacağı etkinlik 13 Mayıs Cuma günü saat 14.00' da Beşkaza Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çiçek konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak . Aynı gün Azerbaycan'dan gelecek olan Şair Nazile Gültaç ve ünlü ressam Sehran Allahverdi Fethiye' deki Karabağ caddesini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunacakları ifade edildi. Daha önce çeşitli etkinlikler nedeniyle Fethiye'ye gelen sanatçı Nazile Gültaç, Karabağ zaferinden sonra ilk kez Fethiye'ye geleceğini belirterek, Karabağ Caddesi'nde ülkesine ve Türk Dünyası ülkelerine sevincini ve coşkusunu haykıracağını ve şehitler için dua edeceğini söyledi.

Akdeniz Kentleri Sanat Oluşumu (ASO) Fethiye Temsilcisi ve Fethiye Edebiyat Grubu Başkanı şair yazar Coşkun Karabulut da yaptığı açıklamada, Fethiyeli şair yazar, ressamlar ve kurumlar olarak Fethiye' ye yakışır bir edebiyat sanat festivali için büyük bir heyecan içinde gayret gösterdiklerini söyledi. Festivale, Azerbaycan, İran, Kazakistanlı sanatçılar ve Fethiye ve Muğla bölgesi ile Antalya, Adana, Mersin, ve Aydın'dan da öğretim üyeleri ve sanatçılar katılacak. 15 Mayıs Pazar günü de topluca Ortaca' da kahvaltılı bir sanat buluşması gerçekleşecek.

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