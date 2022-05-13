Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)AKDENİZ´de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça'nın 296 kilometre açığında, bugün saat 10.31'de, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. Yerin 7.33 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-05-13 11:22:45



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