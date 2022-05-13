Dünya Arı Günü’nde farkındalık etkinlikleri düzenlenecek Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle 16-21 Mayıs tarihleri arasında farkındalık için Yatağan, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

Dünya’daki çam balı üretiminin önemli kısmının karşılandığı Muğla’da, geçtiğimiz yıl meydana gelen yangınlar nedeniyle ormanların zarar görmesi ve bal üretiminin olumsuz etkilenmesi nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcılara yönelik destekleme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle 1621 Mayıs tarihleri arasında farkındalık için bir dizi etkinlik düzenleyecek. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu Arıcılık öğrencileri ile 1718 Mayıs tarihlerinde Yatağan Akıllı Tarım Çiftliğinde Ana Arı ve Arı Sütü Eğitimi ile başlayacak olan etkinlikler, 20 Mayıs’ta Marmaris, 21 Mayıs’ta da Köyceğiz ilçesinde açılacak olan stantlarda gerçekleştirilecek olan atölyelerle devam edecek. Açılacak olan stantlar, ilçe belediyeleri, arı ürünleri üretip işleyen tarımsal kalkınma kooperatifleri ile kadın ve genç arıcılardan oluşacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin stantları ise arı ailesi tanıtımı, arı sütü üretim standı, bal hasat standı, propolis işleme standı, kozmetik standı, balmumu standı, uçucu yağ standı ve polen standından oluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.