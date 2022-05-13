Dünya Arı Günü’nde farkındalık etkinlikleri düzenlenecek Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle 16-21 Mayıs tarihleri arasında farkındalık için Yatağan, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Arı Günü’nde farkındalık etkinlikleri düzenlenecek Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle 16-21 Mayıs tarihleri arasında farkındalık için Yatağan, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

İHA

Dünya Arı Günü’nde farkındalık etkinlikleri düzenlenecek Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle 16-21 Mayıs tarihleri arasında farkındalık için Yatağan, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

Dünya’daki çam balı üretiminin önemli kısmının karşılandığı Muğla’da, geçtiğimiz yıl meydana gelen yangınlar nedeniyle ormanların zarar görmesi ve bal üretiminin olumsuz etkilenmesi nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcılara yönelik destekleme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle 1621 Mayıs tarihleri arasında farkındalık için bir dizi etkinlik düzenleyecek. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu Arıcılık öğrencileri ile 1718 Mayıs tarihlerinde Yatağan Akıllı Tarım Çiftliğinde Ana Arı ve Arı Sütü Eğitimi ile başlayacak olan etkinlikler, 20 Mayıs’ta Marmaris, 21 Mayıs’ta da Köyceğiz ilçesinde açılacak olan stantlarda gerçekleştirilecek olan atölyelerle devam edecek. Açılacak olan stantlar, ilçe belediyeleri, arı ürünleri üretip işleyen tarımsal kalkınma kooperatifleri ile kadın ve genç arıcılardan oluşacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin stantları ise arı ailesi tanıtımı, arı sütü üretim standı, bal hasat standı, propolis işleme standı, kozmetik standı, balmumu standı, uçucu yağ standı ve polen standından oluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

16’ncı Gökova Bisiklet turu başlıyor Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Gökova Bisiklet Turu 15 Mayıs Pazar günü başlıyor. 20 Mayıs tarihinde sona erecek tura 18 ilden 240 bisikletçi katılacak.
YEREL HABERLER 16’ncı Gökova Bisiklet turu başlıyor Bu yıl 16’ncısı ...
Yatağan’da birinci etapta sıcak asfaltlama yapılıyor
YEREL HABERLER Yatağan’da birinci etapta sıcak asfaltlama yapılıyor
Hem kirayı ödemedi, hem başkasına kiraladı
YEREL HABERLER Hem kirayı ödemedi, hem başkasına kiraladı
Yeni nesil Teknospor HADO Üniversiteler arası şampiyona başladı Türkiye’de E-Spor Federasyonu’nun altına konumlandırılan HADO, Üniversiteler arası ilk müsabakası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde 14 Üniversitenin katılımı ile başladı.
YEREL HABERLER Yeni nesil Teknospor HADO Üniversiteler arası ...
Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Zorla fuhuş yaptırdıkları ve fuhuşa zorladıkları tespit edilen 13 şüpheli Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen operasyon ile yakalanırken, 22 kadın kurtarıldı.
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Zorla fuhuş ...
Fuhuş şebekesinin şifresi: Son model araçlarımız geldi
YEREL HABERLER Fuhuş şebekesinin şifresi: Son model araçlarımız ...
'Süper babaanne'nin tek isteği torunu Gülsiye'nin yürümesi
YEREL HABERLER 'Süper babaanne'nin tek isteği torunu Gülsiye'nin ...
Bodrum Belediyesi ekipleri 'beyaz kum' serimine engel oldu
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi ekipleri 'beyaz kum' serimine engel ...
Bodrumspor avantajı kaptı
YEREL HABERLER Bodrumspor avantajı kaptı
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Fethiyespor rövanşa bıraktı
YEREL HABERLER Fethiyespor rövanşa bıraktı
Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 ...
Köyceğiz’de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç ...
Engelliler performanslarıyla ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER Engelliler performanslarıyla ayakta alkışlandı
Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Milas Ovakışlacık Okulu kütüphanesi törenle açıldı
YEREL HABERLER Milas Ovakışlacık Okulu kütüphanesi törenle açıldı
Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı
YEREL HABERLER Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı
Ortaca'da trafik polisleri engelli öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ortaca'da trafik polisleri engelli öğrencilerle bir ...
Fethiye'de hemşirelere çiçekli karşılama
YEREL HABERLER Fethiye'de hemşirelere çiçekli karşılama
22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine düştü
YEREL HABERLER 22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine düştü
Esnafa silah zoruyla senet imzalattıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Esnafa silah zoruyla senet imzalattıkları iddia ...
Şehit Ali Çetin’in vefatının sene-i devriyesinde Mevlid-i Şerif okundu 26 yıl önce Şırnak Uludere’de teröristlerce şehit edilen Muğlalı Jandarma Çavuş Ali Çetin’in vefatının seni-i devriyesinde Menteşe’nin kırsal Günlüce Mahallesinde mevlit okutuldu.
YEREL HABERLER Şehit Ali Çetin’in vefatının sene-i devriyesinde ...
Fethiye’de baz istasyonundaki aküleri çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye’de baz istasyonundaki aküleri çaldığı iddia ...
İş yeri basılıp, zorla senet imzalatılan müteahhidin tokatlanma anı kamera
YEREL HABERLER İş yeri basılıp, zorla senet imzalatılan müteahhidin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.