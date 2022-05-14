Başkan Ceylan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’nı kutladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.



Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personeli karşıladı. Başkan Ceylan Emniyet Müdürlüğü personeli ile bir süre sohbet ederek, belediye olarak her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti. Başkan Ceylan, “Trafikte gecesini gündüzüne katan, afet zamanlarında toplumsal görevlerini yerine getirmekten kaçınmayan, tüm trafik ekiplerimize teşekkür ederim. Trafik Haftası kutlu olsun" dedi.

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