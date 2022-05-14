Öğrenciler eğitim öğretim yılını kültür gezileriyle tamamlıyor Selimiye Timuçin Biliktan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri 2021 - 2022 eğitim - öğretim yılındaki yorgunluklarını günübirlik gezilerle atıyor.

Milas’ın Selimiye Mahallesi’nde bulunan Selimiye Timuçin Biliktan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde düzenlenen kültür gezileriyle eğitim öğretim yılını tamamlıyor.

Etkinlik hakkında bilgi aktaran Okul Müdürü Tibet Sökmenoğlu “Gençlerimizin bu yılki eğitim öğretim yorgunluğunu atmalarını sağlamak amacıyla okulumuz Müzik Öğretmeni Elif Erdinç ve Kimya Öğretmeni Özgül Pilavcı’nın başkanlığında bir gezi düzenledik. Gezimizin bir kültür gezisi olması ve katılımın yüksek olması, gençlerimizin kendi topraklarına sahip çıktıklarını ve tarihlerini merak ettiklerini gösteriyor” dedi.

Güzergahlarında bulunan Stratonikeia Antik Kenti , Lagina Antik Kenti, Belen Kahvesi gibi dünyaca ünlü değerleri öğrencileriyle tüm gezi boyunca büyük bir dikkat ve merakla gezdiklerini ifade eden Sökmenoğlu, “Öğrencilerimiz Muğla ilimizin tarihinin ne kadar değerli olduğunu anladılar. Bu gezilerimizi önümüzdeki eğitimöğretim yılında da planlayarak tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ayrıca gezimizde bizlere rehberlik ederek Muğla’mızı tanımamızı sağlayan Ömer Gözütok öğretmenimize teşekkür ederim” dedi.

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