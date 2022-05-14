Bodrum’da tekne alev alev yandı Yakıt ikmali sırasında çıkan yangın, tekneyi küle çevirdi

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yangının çıktığı tekne alev alev yandı. Marina dışına çıkarılan tekne, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Turgutreis Mahallesi’ndeki marina içerisinde iskeleye bağlı bir teknede yakıt ikmali yapıldığı sırada iddiaya göre elektrik kontağından yangın başladı. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki teknede çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangından çıkan dumanlar, ilçenin birçok yerinden görüldü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir römorköre yedeklenen tekne, marina dışına çekildi. Yoğun uğraşlar sonucu söndürülen tekne, ağır hasar aldı.

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