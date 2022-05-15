Ayağını çapa makinesine kaptırdı, itfaiye kurtardı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Muğla’nın Ula ilçesinde arazide çapa makinesi ile çalışan vatandaş, ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Ula ilçesi kırsal Çörüş Mahallesinde arazisinde çapa makinesi ile çalışan vatandaş ayağını makineye kaptırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine Büyükşehir Ula İtfaiye ekipleri ve 112 Ambulansı sevk edildi.

İtfaiye ekipleri vatandaşın ayağını çapa makinesinden kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

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