Akdeniz Kentleri Kültür Sanat Buluşması kahvaltı etkinliği ile sona erdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür Sanat Buluşmaları etkinliği Ortaca’da gerçekleştirilen kahvaltı programı ile sona erdi.



Yurtiçinden ve yurtdışından birbirinden değerli yazar, şair, ressam ve öğretim üyesinin katıldığı etkinlik ikinci gün devam eden ‘Şehirlerin Edebiyat Kardeşliği, Türk Dünyası Edebiyatı: Ahmet Yesevi, Ali Şir Nevai ve İmadettin Nesimi Şiirlerinden Örnekler, Sevgi İyileştirir, Türk Dünyası Edebiyatı’ söyleşileri yapıldı. Ney eşliğinde şiir dinletilerinin sonunda etkinlik tamamlandı. Etkinliklere katılanlara teşekkür belgesi takdim edildi. Ertesi gün Ortaca’da düzenlenen kahvaltı programı ile etkinlik değerlendirildi. Yapılan konuşmalarda 5. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat buluşmasının başarıyla sona erdiği belirtildi.

Katılımcılara ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.