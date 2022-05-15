500’den fazla bisikletli, Bodrum’da yarıştı Sporcular, 2 parkurda mücadele etti

2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışları, 18 ülkeden 500’den fazla sporcunun katılımıyla Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

Bodrum Belediyesi’nin destekleri, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı ve Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübü Organizasyonu’nda Kısa ve Uzun Parkur şeklinde gerçekleşen yarış, Bodrum Kalesi önünde start aldı. Startı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl verdi.

İzmir’den yarışa katılan Özkan Balaban, iyi bir yarış olmasını dileyerek “Herkes için kazasız belasız bir yarış dilerim. Öncelikle sağlık, daha sonra keyif almak önemli. İnşallah herkes emeklerinin karşılığını alır.” dedi.

Aylin Karanfil isimli sporcu da bisiklet yarışlarına geçen sene başladığını ifade ederek “Umarım güzel bir yarış olur. Kazasız belasız herkesin keyif aldığı bir yarış olur.” diye konuştu.

Bodrum Kalesi önünden verilen startın ardından sporcular bir bölümü Milas ilçesi sınırlarında olan 68 kilometrelik kısa parkur ve 108 kilometrelik uzun parkurda pedal çevirdi. Kısa parkurda sporcular; Güvercinlik, Meşelik, Mumcular, Pınarlıbelen ve Çamlık mahallerini geçerek Bodrum Antik Tiyatro önünde yarışı tamamladı.

Uzun parkurda ise Güvercinlik, Ağaçlıhöyük, Mumcular, Pınarlıbelen ve Çamlık rotası geçilerek yarış Bodrum Antik Tiyatro önünde sonlandı. Yarışın ardından dereceye girenlere ödülleri Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın katılımıyla verildi.

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