Pınar Gültekin davasında 12'nci duruşma (2)

SAVCI, İKİ KARDEŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın 12'nci duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmekten, kardeşi Mertcan Avcı'nın da canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep etti. Mütalaada Eda Karagün, Şükrü Gökhan Orhan, anne Ayten ve baba Selim Avcı'nın da suç delillerini gizlemek ve yok etme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi, duruşma 20 Haziran'a ertelendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-05-16 17:23:30
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