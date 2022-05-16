Pınar Gültekin davasında 12'nci duruşma (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınar Gültekin davasında 12'nci duruşma (3)

DHA

Pınar Gültekin davasında 12'nci duruşma (3)


ADLİ TIP: PINAR'IN YANGINA MARUZ KALDIĞI SÜRE BELİRLENEMEZ
Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın 12'nci duruşması görüldü. Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen rapor okundu. Raporda, Pınar Gültekin'in yangına maruz kaldığı sürenin ve ölüm saatinin ne zaman olduğunun belirlenemeyeceğine yer verildi.  Duruşma savcısı Nevzat Demir, esasa ilişkin mütalaasında Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Avcı'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı hazır bulundu. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ile avukatların yer aldığı duruşma, yoklamayla başladı.
Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca mahkemeye gönderilen rapor okundu. Raporda, Pınar Gültekin'in yangına ne kadar süre maruz kaldığının ve ölüm saatinin ne zaman olduğunun belirlenemeyeceği kaydedildi.
Gültekin ailesinin avukatlarının, mahkeme heyetinden talebi üzerine tekrar savunma yapan Mertcan Avcı, "Eski savunmalarım geçerli. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi
Savunmasının ardından tanık avukatlarının sorularını cevaplayan Avcı, "Ağabeyim, çöp ve bozuk kokoreç yaktığını söyledi. Ben varilin içine bakmadım. Bağ evinin de içine girmedim" dedi.
CEMAL METİN AVCI: YAZIŞMALARI DELİL OLARAK SUNMAK İSTİYORUM
Cemal Metin Avcı da savunmasında, "Kamil M. isimli kişi üçüncü celsede, mahkemenize dosya vermek istemişti. Ancak bu dosya mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Kamil M. ile jandarma istihbaratta rütbeli personel Enis arasında Pınar Gültekin hakkındaki yazışmaları delil olarak sunmak istiyorum" diye konuştu. 
Gültekin ailesinin avukatı, "Evrak neden şimdi mahkeme heyetine sunulmak isteniyor? 9 celsedir neden beklendi? Karşı tarafın izni olmadan WhatsApp yazışmalarını paylaşmak suçtur. Yargılamanın uzatılmasına yönelik mahkemeye sunulacak her şeyin reddine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti, verilen 5 dakikalık aranın ardından sanık avukatlarının Kamil M.'nin yeniden dinlenmesi talebinin reddine karar verdi.
SAVCI ESASA İLİŞKİN MÜTALAASINI VERDİ
Mahkeme savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek'ten, kardeşi Mertcan Avcı'nın da 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep etti. Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da 'suç delillerini yok etmek ve gizlemek' suçundan cezalandırılması talep edildi.
Söz verilen Şefika Gültekin, "27 yaşında kızımı kaybettim. İftiraları kabul etmiyorum. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.
20 HAZİRAN'A ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, Cemal Metin Avcı, Mertcan Avcı ve avukatların savunmalarının ardından duruşmaya yarım saat ara verdi. Aradan sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı için ise adli kontrol şartı yükümlülüklerinin uygulanmasına karar verip, duruşmayı 20 Haziran'a erteledi. (DHA)Cavit AKGÜNFırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN Fırat AKAY
2022-05-16 17:38:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Handan’ın Kısmeti", oyunu izleyici ile buluştu
YEREL HABERLER "Handan’ın Kısmeti", oyunu izleyici ile buluştu
Pınar Gültekin davasında 12'nci duruşma (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 12'nci duruşma (2)
Milas'ta Matematik Ligi’nde takımları final heyecanı sardı
YEREL HABERLER Milas'ta Matematik Ligi’nde takımları final heyecanı ...
Marmaris Maksim dere yatağında çalımalar sürüyor
YEREL HABERLER Marmaris Maksim dere yatağında çalımalar sürüyor
Muğlalı oyuncuların performansı büyük beğeni kazandı
YEREL HABERLER Muğlalı oyuncuların performansı büyük beğeni kazandı
Gökova Bisiklet Turu’nun startını Başkan Gürün verdi
YEREL HABERLER Gökova Bisiklet Turu’nun startını Başkan Gürün verdi
Fethiyespor tur peşinde
YEREL HABERLER Fethiyespor tur peşinde
Çocukluklarını yaşadılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Oyunları şenliğinde protokol üyeleri çocukluklarını yaşayarak çember çevirdi, topaç oynadı
YEREL HABERLER Çocukluklarını yaşadılar Muğla Sıtkı Koçman ...
Fethiye'de 76 öğrencili ortaokul Bocce'de Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Fethiye'de 76 öğrencili ortaokul Bocce'de Türkiye ...
Engelliler Aksazlar’da doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Engelliler Aksazlar’da doyasıya eğlendi
Köyceğiz’de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ...
Marmaris'te bisiklet yarışı için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Marmaris'te bisiklet yarışı için geri sayım başladı
MIYC 13. Kış Trofesinin şampiyonları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER MIYC 13. Kış Trofesinin şampiyonları ödüllerini aldı
Köyceğizli öğrenci, Kick Boksta dünya üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Köyceğizli öğrenci, Kick Boksta dünya üçüncüsü oldu
Pınar Gültekin davasında 12'nci duruşma
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 12'nci duruşma
Köyceğiz Devalı Tatlar Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Köyceğiz Devalı Tatlar Festivali sona erdi
Muğla'da 1,5 ton kaçak midye ele geçirildi Köyceğiz girişinde bir araçta ele geçirilen kaçak 1,5 ton midye imha edildi
YEREL HABERLER Muğla'da 1,5 ton kaçak midye ele geçirildi Köyceğiz ...
Granfondo yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Granfondo yarışları sona erdi
500’den fazla bisikletli, Bodrum’da yarıştı Sporcular, 2 parkurda mücadele etti
YEREL HABERLER 500’den fazla bisikletli, Bodrum’da ...
Akdeniz Kentleri Kültür Sanat Buluşması kahvaltı etkinliği ile sona erdi
YEREL HABERLER Akdeniz Kentleri Kültür Sanat Buluşması kahvaltı ...
'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı
YEREL HABERLER 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine ...
Başkan Bakırcı: “3. Lig kabusundan kurtulacağız”
YEREL HABERLER Başkan Bakırcı: “3. Lig kabusundan kurtulacağız”
Başkan Aras’a “Yılın Mücadeleci Başkanı” ödülü verildi
YEREL HABERLER Başkan Aras’a “Yılın Mücadeleci Başkanı” ödülü ...
Fethiye’de ‘Sarallar, Sauna ve Siverek Grubu’ çetelerine operasyon
YEREL HABERLER Fethiye’de ‘Sarallar, Sauna ve Siverek Grubu’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.