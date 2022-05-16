Pınar Gültekin davasında 12'nci duruşma (3)



ADLİ TIP: PINAR'IN YANGINA MARUZ KALDIĞI SÜRE BELİRLENEMEZ

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın 12'nci duruşması görüldü. Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen rapor okundu. Raporda, Pınar Gültekin'in yangına maruz kaldığı sürenin ve ölüm saatinin ne zaman olduğunun belirlenemeyeceğine yer verildi. Duruşma savcısı Nevzat Demir, esasa ilişkin mütalaasında Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Avcı'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı hazır bulundu. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ile avukatların yer aldığı duruşma, yoklamayla başladı.

Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca mahkemeye gönderilen rapor okundu. Raporda, Pınar Gültekin'in yangına ne kadar süre maruz kaldığının ve ölüm saatinin ne zaman olduğunun belirlenemeyeceği kaydedildi.

Gültekin ailesinin avukatlarının, mahkeme heyetinden talebi üzerine tekrar savunma yapan Mertcan Avcı, "Eski savunmalarım geçerli. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi

Savunmasının ardından tanık avukatlarının sorularını cevaplayan Avcı, "Ağabeyim, çöp ve bozuk kokoreç yaktığını söyledi. Ben varilin içine bakmadım. Bağ evinin de içine girmedim" dedi.

CEMAL METİN AVCI: YAZIŞMALARI DELİL OLARAK SUNMAK İSTİYORUM

Cemal Metin Avcı da savunmasında, "Kamil M. isimli kişi üçüncü celsede, mahkemenize dosya vermek istemişti. Ancak bu dosya mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Kamil M. ile jandarma istihbaratta rütbeli personel Enis arasında Pınar Gültekin hakkındaki yazışmaları delil olarak sunmak istiyorum" diye konuştu.

Gültekin ailesinin avukatı, "Evrak neden şimdi mahkeme heyetine sunulmak isteniyor? 9 celsedir neden beklendi? Karşı tarafın izni olmadan WhatsApp yazışmalarını paylaşmak suçtur. Yargılamanın uzatılmasına yönelik mahkemeye sunulacak her şeyin reddine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, verilen 5 dakikalık aranın ardından sanık avukatlarının Kamil M.'nin yeniden dinlenmesi talebinin reddine karar verdi.

SAVCI ESASA İLİŞKİN MÜTALAASINI VERDİ

Mahkeme savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek'ten, kardeşi Mertcan Avcı'nın da 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep etti. Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da 'suç delillerini yok etmek ve gizlemek' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Söz verilen Şefika Gültekin, "27 yaşında kızımı kaybettim. İftiraları kabul etmiyorum. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

20 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Cemal Metin Avcı, Mertcan Avcı ve avukatların savunmalarının ardından duruşmaya yarım saat ara verdi. Aradan sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı için ise adli kontrol şartı yükümlülüklerinin uygulanmasına karar verip, duruşmayı 20 Haziran'a erteledi. (DHA)Cavit AKGÜNFırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN Fırat AKAY

2022-05-16 17:38:54



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