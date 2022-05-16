Marmaris açıklarında 9 göçmen kurtarıldı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Marmaris açıklarında motor arızası yapan göçmenleri taşıyan bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi sonrası yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtardı.

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