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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te Engelliler Festivali başladı

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu koordinesinde Marmaris Engelliler Festivali'nin ilki başladı.

Marmaris’te Engelliler Festivali başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu koordinesinde Marmaris Engelliler Festivali’nin ilki başladı.

Marmaris’te Türkiye Sakatlar Konfederasyonunu, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) işbirliği ve Marmaris Belediyesi destekleri ile Türkiye’de ilk defa 81 ilden gelen kamu kurumlarında çalışan engelli bireyler ile festival başladı.

Atatürk Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na kadar yürüyen yüzlerce engelli birey ve aileleri ile Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletveki Burak Erbay, Atatürk anıtının önünde toplandı. Anıtın önünde çalıştıkları kurumların pankartlarını taşıyan engelli vatandaşlara ilk konuşmayı Konfederasyon Başkanı Yusuf Çelebi yaptı. Başkan Çelebi’nin engelli hakları ile ilgili konuşmasının ardından 19 Mayıs meydanındaki festival alanına yürüyüş gerçekleşti.

‘Ülkem için Dünyam için ben de varım ‘’ sloganı ile yola çıkan engelli dernekleri ve konfederasyon üyeleri 19 Mayıs Meydanı'nda topluluğa seslendi. Ankara’dan gelen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Genel Sekreteri Ayhan Metin ‘’ Burada birinci Marmaris Engelliler Festivali'ni yapıyoruz. Burayı seçmemizin nedeni Marmaris diğer kentlere göre çok daha erişilebilir olması, çevreyi gezdiğimizde engellilere uygun halde yapılaşma olması ve tabii ki doğası. Bu ilkti, inşallah devamı da gelecek ‘’ dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan yardımcısı Yıldıray Çınar yaptığı konuşmada, "Bu organizasyonda çok ciddi bir emek var, inşallah yıllar boyu devam eder, ülkenin dört bir yanından gelerek Marmaris’te çok güzel dostluklar kurduk, umarım bu dostluklarımızda daim olur" şeklinde konuştu.

Marmaris’te yaşayan ve organizasyon için yoğun emek sarf eden Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) Başkanı Tulgay Hasar yaptığı konuşmada "Bizler sadece 3 Aralık Dünya Engelliler gününde veya 10 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda hatırlanmak değil, biz yaşadığımız her alanda 365 gün toplumsal hayatın içinde olmak, hak ettiğimiz saygıyı görmek ve hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz. Marmaris 1. Engelli Festivali bunun devamı gelecek yıllar boyunca sürecek. Hepimiz el ele vererek engelsiz bir Marmaris, engelsiz bir Türkiye ve engelsiz bir turizmi hep birlikte inşa edeceğiz" diyerek 'Türkiye'de 10 milyon engelli ve 40 milyon engelli ailesi var, bizlerin de söz hakkı var'' sözlerine yer verdi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi "Bizler birey olarak dünyaya geldik, engelli olmayı talep etmedik, uzuvlarımız eksik diye hayattan kopmuyoruz. Hayatın tam içindeyiz ve unutulmasın ki herkes birer engelli adayıdır‘’ dedi.

Konuşmaların ardından konserler ile devam eden festival gecenin ilerleyen saatlerinde son buldu.

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