Yeşilçam şarkıları ile nostaljik gece Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde düzenlenen ‘Yeşilçam Şarkılarını Birlikte Söylüyoruz” gecesinde Yeşilçam filmlerinin müziklerinden oluşan konserde şarkılar davetliler ile birlikte okundu.

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından ‘Karaoke’ tarzında ‘Yeşilçam Şarkılarını Birlikte Söylüyoruz’ konseri düzenlendi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu’nda düzenlenen konsere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Prof. Dr. Ali Bayraktaroğlu, Prof. Dr. Artay Yağcı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Orkestra şefliğini Doç. Dr. M. Demet Doğruöz’ün yaparken, Yeşilçam sinema şarkılarını ise konuk sanatçı Ege Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Dr. Barış Doğan seslendirdi.

12 Yeşilçam sinema şarkısının seslendirildiği gecede davetliler önce Yeşilçam filmlerindeki şarkıları izledi, sonra sahnede orkestra eşliğinde seslendirildi. Sahnelenen tüm şarkılara davetliler eşlik ederken nostaljik bir gece yaşadılar.

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