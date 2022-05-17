Çevre katliamıyla gece gündüz mücadele devam ediyor

Bodrum’un eşsiz doğası, coğrafyası ve bitki örtüsünün korunması ve sürdürülebilir bir kent olması için Bodrum Belediyesi ekipleri, doğayı hiçe sayanlara karşı mücadelesini sürdürüyor.



Özellikle ormanlık alanları adeta çöplüğe çevirmeye çalışan kişi ya da kişiler, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu ekiplerince tespit edilerek gerekli yasal işlemler yapılıyor. Son olarak, Gündoğan Mahallesi Karacababa Mevkii Yale Caddesi üzerindeki ormanlık alanda yapılan kontrol neticesinde inşaat atıklarının çevreye atıldığını tespit eden ekipler, bölgede inceleme başlattı. Belediye ekiplerince çevreyi kirlettiği tespit edilen şahsa, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/4 maddesi gereğince işlem yapıldı. 13 bin TL idari para cezası uygulanan kişi, ekiplerin gözetiminde inşaat atıklarını bölgeden kaldırdı. Temizlenen alanda ve yarımadanın diğer bölgelerinde belediye ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.