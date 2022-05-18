Engel tanımayan askerler yemin etti Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen temsili askerlik yemin ve terhis töreninde engel tanımayan özel bireyler temsili vatan görevini yerine getirdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engel tanımayan askerler yemin etti Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen temsili askerlik yemin ve terhis töreninde engel tanımayan özel bireyler temsili vatan görevini yerine getirdi.

İHA

Engel tanımayan askerler yemin etti Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen temsili askerlik yemin ve terhis töreninde engel tanımayan özel bireyler temsili vatan görevini yerine getirdi.

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Muğla il genelinden 39 engel tanımayan özel bireyin askerlik vazifesini, onurunu ve gururunu yaşayıp vatani görevlerini yapmaları için temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenledi.
Anayasada vatan hizmetinin her Türk’ün hakkı ve ödevi olarak yer aldığını belirten Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, engel tanımayan bireylere seslenerek sizlerin sevginizde, düşüncenizde ve başarınızda engel yoktur. Biz bugün bunları gördük, yaşadık. Sizlerle gurur duyduk. Bundan sonra da gönlümüzün ve komutanlığımızın kapıları sizler için sonuna kadar açıktır” ifadelerini kullandı.
Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç’in konuşmasının ardından 44 engel tanımayan asker adayı 1 günlük temsili askerlik uygulaması ile yeminlerini ederek hayallerini gerçekleştirdi.
Muğla’nın farklı ilçelerinden askerlik çağına gelmiş özel bireylere temsili askerlik imkânını sunan Milli Savunma Bakanlığına ve ev sahipliği için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na teşekkür eden Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu “Engelli birey ailelerinin nihai gayesi çocuklarının mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat sürebilmesine imkan sağlayabilmektir. Geçmişe dönüp baktığımızda oğlumun askeri üniformalarla, güzel bir organizasyonda bulunduğunu düşünmek dahi bizler için hayal bile edilemeyecek bir durumdur. Ben de bir engelli annesi olarak bugün oğlumu üniformalar içerisinde Şanlı Türk Ordusu’nun bir neferi olarak gördüğümde yıllardır vermekte olduğumuz farkındalık mücadelesinde epey bir yol kat ettiğimizin bilinciyle onur ve gurur duyuyorum” dedi.
Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu’nun konuşmasının ardından engel tanımayan askerlere terhis belgeleri Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler ve Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy tarafından verildi.
Terhis belgelerinin verilmesinin ardından Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Sinema fuaye alanında terhis belgelerini alan engel tanımayan askerler için kokteyl düzenlendi.
Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki törene Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy,
Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S.G. Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, askeri ve mülki erkân, şehit aileleri, gaziler, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla trafik değerlendirme çalıştayı Muğla Trafik Çalıştayı değerlendirme toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.
YEREL HABERLER Muğla trafik değerlendirme çalıştayı Muğla Trafik ...
Marmaris'te su sporları turistlerin vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER Marmaris'te su sporları turistlerin vazgeçilmezi oldu
Kötekli Gençlik Festivali gençlik yürüyüşü ile başladı Menteşe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen 3. Kötekli Gençlik Festivali festival yürüyüşü ile başladı.
YEREL HABERLER Kötekli Gençlik Festivali gençlik yürüyüşü ile ...
Köyceğiz’de vatandaşların talepleri değerlendiriliyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de vatandaşların talepleri değerlendiriliyor
Köyceğiz Belediye Düğün Salonu’nda restorasyon başladı
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediye Düğün Salonu’nda restorasyon ...
Fethiyespor'da 2'nci Lig'e bir adım kaldı
YEREL HABERLER Fethiyespor'da 2'nci Lig'e bir adım kaldı
Tarım ve hayvancılık tesisinde çıkan yangınında tonlarca saman ve yem kül oldu 
YEREL HABERLER Tarım ve hayvancılık tesisinde çıkan yangınında ...
Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı Milas'ta bir firmaya ait hayvancılık tesislerinde çıkan yangında tonlarca yem yandı, maddi hasarın oldukça büyük olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında ...
Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
YEREL HABERLER Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
Fethiyespor - Ofspor: 3-2
YEREL HABERLER Fethiyespor - Ofspor: 3-2
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
Yasa dışı bahis operasyonunda 'Huysuzlar' şebekesine operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis operasyonunda 'Huysuzlar' şebekesine ...
Yörükler, Bodrum’daki festivalde buluştu Festival, renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Yörükler, Bodrum’daki festivalde buluştu Festival, ...
Aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı
Datça’da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça’da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yatağan’da hayvan hırsızlığı
YEREL HABERLER Yatağan’da hayvan hırsızlığı
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, kimlik kontrolünde yakayı ele verdi
YEREL HABERLER 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, kimlik ...
Kaplumbağayı çöpe atmışlar Çöpteki kaplumbağayı temizlik işçileri fark etti
YEREL HABERLER Kaplumbağayı çöpe atmışlar Çöpteki kaplumbağayı ...
Dünyanın önde gelen düğün organizatörleri Bodrum'daki çalıştayda buluştu
YEREL HABERLER Dünyanın önde gelen düğün organizatörleri Bodrum'daki ...
Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da nevruzdaki PKK propagandasına 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bodrum'da nevruzdaki PKK propagandasına 6 gözaltı
Çevre dostu mega yat “Savannah” Ölüdeniz’e demir attı
YEREL HABERLER Çevre dostu mega yat “Savannah” Ölüdeniz’e demir attı
Fethiye'de tekneler Atatürk anısına yarışıyor
YEREL HABERLER Fethiye'de tekneler Atatürk anısına yarışıyor
Çevre katliamıyla gece gündüz mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Çevre katliamıyla gece gündüz mücadele devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.