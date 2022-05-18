Köyceğiz’de Açık Hava Sineması nostaljisi yaşandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Açık Hava Sineması gösterisi etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası nedeniyle Açık Hava Sineması gösterime sunuldu. Köyceğiz Gençlik Merkezi bahçesinde gösterime sunulan Açık Hava Sineması'nda Yeşilçam filmi izlendi. Gençler Köyceğiz Gençlik Merkezi tarafından sunulan mısır ve çay eşliğinde açık havada film izlemenin keyfini yaşadı. Seyirciler böyle güzel bir nostalji yaşatan Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.